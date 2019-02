Tieners vrijgesproken van groepsverkrachting

Ⓒ ANP

BREDA - Zes tieners uit Tilburg zijn vrijdag bij de rechtbank in Breda vrijgesproken van het stelselmatig verkrachten van een geestelijk beperkte vrouw (24) uit hun woonplaats. Ze werden ervan verdacht dat ze zich in 2017 schuldig maakten aan groepsverkrachting. Dat zou in twee maanden tijd meerdere keren zijn gebeurd.