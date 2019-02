Celstraffen tot zestien jaar na flatbrand Diemen

De hoogste straf hoorde de 24-jarige Simona I. tegen zich uitspreken. Volgens de rechtbank is bewezen dat zij haar broer Gilermo (25) en de 27-jarige Rachied V. heeft ingeschakeld om in haar appartement op de begane grond brand te stichten, om zo verzekeringsgeld te kunnen opstrijken. Gilermo I. en V. kregen respectievelijk veertien en vijftien jaar cel. Bij Gilermo I. liet de rechtbank meewegen dat hij zijn eigen aandeel volledig heeft bekend.

’Gespeeld met mensenlevens’

Volgens de rechtbank heeft het drietal „op onaanvaardbare wijze gespeeld met mensenlevens” en is het „onbegrijpelijk” dat zij alleen om financieel voordeel te halen zulke risico’s hebben genomen. De brand werd midden in de nacht gesticht, een tijdstip waarop veel mensen thuis waren. „Ze hadden kunnen voorzien dat doden of gewonden konden vallen”, aldus de rechtbank.

Volgens de rechtbank voerde Simona I. de regie. Zij zorgde dat ze die nacht niet thuis was en zette extra spullen om meer verzekeringspenningen te kunnen claimen. Toen ze rond middernacht vertrok, stonden de benzine en lucifers al klaar in haar appartement in de vijftien verdiepingen tellende flat. Ze deed na de brand aangifte van brandstichting en diende een schadeclaim in van 75.000 euro. De rechtbank sprak van „één allesomvattend plan” en een „zorgvuldige voorbereiding.”

Tegen de drie verdachten waren celstraffen tot achttien jaar geëist.