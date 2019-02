Werkstraf na fataal ongeluk Flipjes Toertocht

Ⓒ ANP

ARNHEM - Het ongeluk tijdens Flipjes Toertocht in 2017 waarbij een 41-jarige Nijmeegse wielrenster overleed, is de schuld van een 20-jarige automobilist uit Lienden. De rechtbank in Arnhem heeft hem vrijdag veroordeeld tot 120 uur werkstraf plus een rijverbod van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.