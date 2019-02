Hardrik Hindriksen moet zelfs de hoogte opzoeken om bereik te hebben. Ⓒ ROBERT HOETINK

MANDERVEEN - Wil de overheid overal in Nederland snel mobiel internet, veel bewoners in het buitengebied kampen nog dagelijks met haperende verbindingen. Zelfs een simpel belletje plegen is al een uitdaging op zich. „Als ik mobiel wil bellen, moet ik eerst naar buiten lopen. Zodra ik daar dan eindelijk een beltoon hoor, blijf ik stokstil staan. Anders valt het signaal weg. Tja, en daarom bel ik meestal via de vaste lijn.”