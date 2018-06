Dodental door noodweer Zuid-Azië stijgt snel

Eerder deze week ging het Rode Kruis nog uit van een aantal van 24 miljoen mensen die waren getroffen door het natuurgeweld. Tienduizenden huizen, scholen en ziekenhuizen zouden zijn verwoest. Internationale hulporganisaties melden dat duizenden dorpen zijn afgesloten van de buitenwereld, en de inwoners al dagenlang zijn verstoken van voedsel en schoon water. Er is dringend behoefte aan levensreddende hulp.

Regeringsvertegenwoordigers in de Indiase oostelijke deelstaat Bihar melden dat de afgelopen dagen ten minste 379 mensen zijn omgekomen. Duizenden ontheemden zijn ondergebracht in opvangkampen. In de buurstaat Uttar Pradesh zijn zeker 88 mensen omgekomen toen overstromingen haast de helft van de uitgestrekte staat met 220 miljoen inwoners troffen.

Ook in Nepal zijn vele tienduizenden huizen vernietigd. Volgens de Verenigde Naties zijn de overstromingen in dit moessonseizoen de ergste in decennia. Meer dan een derde van het laaggelegen Bangladesh is overstroomd. Gewassen en vele hectaren akkerland hebben schade opgelopen, meldt het rampenministerie van Bangladesh. Het land is voor een groot deel afhankelijk van landbouw.