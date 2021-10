Man gewond na steekincident in Alkmaar, een verdachte vast

Ⓒ GLOCALmedia

ALKMAAR - Bij een steekincident op de Voordam in Alkmaar is in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige man uit Beverwijk gewond geraakt. De man was nog wel aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis, meldt een politiewoordvoerder. Kort na het steekincident is een een 21-jarige man uit Alkmaar aangehouden, hij zit vast voor verhoor.