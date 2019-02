Tweetal beklimt naakt Britse rots

De rots in Derbyshire is populair onder klimmers. Weer of geen weer: er wordt geklommen. Maar, laat het nu net op de tiende ’verjaardag’ van het ritueel van de vrienden behoorlijk koud zijn. Fotograaf Mike Hutton verklaart tegenover The Sun dat het tweetal snel moest klimmen: „Het was amper drie graden met een sterke noordwestenwind.” Uiteindelijk werd er een foto op Instagram gepost met de hashtag #gosmallorgohome.

Volgens Hutton is het overigens nog best lastig om naakt te klimmen: „Je bent veel kwetsbaarder. Het grootste gevaar zou zijn dat ze een spier verrekken of vallen en een grote (schaaf)wond oplopen.”