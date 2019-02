Man begaat hilarische blunder op eerste werkdag

Ⓒ Twitter

San Francisco - Een eerste werkdag kan altijd spannend zijn. Als nieuwkomer doet men het vaak zo goed mogelijk. Maar, een blunder is zo begaan. Dat weet nu ook Jon Caña uit San Francisco. De man had in oktober zijn eerste werkdag. Afgelopen week, vier maanden later, ontdekte hij dat hij een lachwekkende fout heeft gemaakt die eerste dag.