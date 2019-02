Hond heeft tweede bek op plaats waar oor hoort

Toad verblijft momenteel in een hondenopvang waar honden met een bijzondere handicap terecht kunnen. Ze is van de straat gehaald. Heather Hernandez, de oprichter van de opvang zegt: „We zagen gelijk dat ze anders was dan de meeste honden. Ze was in eerste instantie hartstikke agressief, tot ze ontspannende: toen verdween die agressiviteit als sneeuw voor de zon.”

„Tot haar intake bij de opvang dacht onze dierenarts dat ze een paar extra oren had, ín haar oor. Maar toen we haar hadden verdoofd voor de sterilisatie zagen we dat ze eigenlijk één oor heeft en twee monden!” Maar, Toad lijdt niet onder haar bijzondere verschijning. „We dachten in eerste instantie dat ze twee tandjes in de mond had zitten, maar het bleken er meer te zijn.” Een aantal tanden was afgebroken, wat voor ongemak bij de hond zorgde. Die tanden zijn weggehaald. „De twee voorste tanden konden blijven, ook omdat ze ook aan de schedel vast zitten,” zegt Hernandez. Het beest maakt zelfs speeksel aan met de tweede mond.

Toch kan de tweede ’mond’ niet daadwerkelijk functioneren als mond: „De ’oor-mond’ heeft geen kaak dus het kan niet daadwerkelijk openen en sluiten. De huid en ’oor-lippen’ kunnen wel bewegen.” Hernandez vervolgt: „Ze hoort, ziet en ruikt niet heel goed doordat alles in haar koppie een beetje misplaatst is, maar verder is ze volstrekt normaal.” Toad kan worden omschreven als een echte schoothond: „Ze wil altijd op schoot.”

Andere honden hebben goed in de gaten dat Toad anders is, zegt Hernandez: „Alle honden gaan voor haar aan de kant. Iedereen heeft geaccepteerd dat ze speciale aandacht krijgt.”