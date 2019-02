Recordzacht weekend voor de boeg

Dat meldt Weerplaza. Vandaag werd in de zuidelijke provincies rond de klok van 14:40 uur 15 tot 17 graden gemeten. In de Achterhoek, Twente en langs de kust bij Hoek van Holland en IJmuiden steeg het kwik naar 14,7 tot 15,8 graden. Daarmee sneuvelden regionale dagrecords.

Het weekend zal ook bijzonder zacht worden. Zaterdag staan er opnieuw hoge temperaturen voor de tijd van het jaar in de verwachting. De zon laat zich met regelmaat zien en de temperaturen liggen tussen de 11 en 16 graden. Bereikt het kwik in De Bilt 13 graden, dan wordt er een landelijk record verbroken. Volgens Weerplaza is die kans vrij groot.

10 tot 16 graden warmer

Normaal is het rond deze tijd overdag 5,4 graden. Het kwik ligt dus 10 tot 16 graden boven de gebruikelijke middagtemperatuur.

Zondag en maandag verlopen ook nog voorjaarsachtig. Vanaf dinsdag zal de zon zich vaker achter de wolken verstoppen, is de temperatuur minder zacht en de kans op regen iets groter.