Rutte: geen banen op de tocht bij KLM

Rutte wees wel op de nog altijd wankele financiële prestaties van Air France-KLM, dat voor het overgrote deel leunt op de winst die KLM maakt. „Er zijn serieuze vraagtekens bij hoe de firma er voorstaat”, zei de premier. „Niet bedreigend, maar wel zorgelijk als je het vergelijkt met hoe andere luchtvaartmaatschappijen het doen.”

De nieuwe topman Ben Smith heeft volgens Rutte „natuurlijk het volste recht” om zich te beraden op een nieuwe strategie om daar verbetering in te brengen. Het kabinet probeert dat volgens Rutte „in goede banen te leiden”, gezien het grote belang van KLM, en van Schiphol als luchtvaartknooppunt, voor de economie en het vestigingsklimaat.

Over de inhoud van de gesprekken die het kabinet voert over de toekomst van KLM, wilde ook Rutte niets zeggen. „De zaak vereist daar zo min mogelijk over in het openbaar te zeggen.” De premier weersprak wel dat er plannen zouden zijn om te snijden in het aanbod aan bestemmingen dat KLM vanaf Schiphol aanvliegt. „Die discussie is niet gaande”, zei hij.

Vereenvoudiging

Volgens Franse media wil Smith de manier waarop de luchtvaartgroep wordt geleid sterk vereenvoudigen. Air France en KLM zouden dan als aparte merken blijven bestaan, maar wel allebei centraal worden aangestuurd vanuit Parijs. KLM-topman Pieter Elbers verzet zich daartegen en hecht sterk aan de zelfstandigheid van zijn bedrijf. Smith zou mede daarom af willen van Elbers, wiens contract binnenkort afloopt.