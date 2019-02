Carnavalswagens twee weken voor optocht in vlammen op

Foto ter illustratie Ⓒ ANP

ZALTBOMMEL - Negen praalwagens, die over twee weken zouden meerijden in de carnavalsoptocht van Zaltbommel, zijn vrijdagmiddag in vlammen opgegaan. Bij het werk aan een van de praalwagens is brand uitgebroken, aldus Martijn Merks, secretaris van de Bommelse carnavalsvereniging De Wallepikkers. Bij de brand is niemand gewond geraakt, maar de wagens zijn verloren.