Trump roept noodtoestand uit om geld muur

De president zei in een toespraak dat hij zijn handtekening gaat zetten onder het decreet over het uitroepen van de noodtoestand. Trump voegde eraan toe dat hij die maatregel neemt tegen de „invasie van het land met drugs, mensensmokkelaars en allerlei soorten criminelen en bendes.”

Door afkondiging van de noodtoestand kan Trump buiten het Congres om geld weghalen bij bijvoorbeeld Defensie.

Pelosi waarschuwde eerder tevens voor escalatie. Volgens haar zullen ook veel Republikeinse parlementariërs zich ongemakkelijk voelen of verbijsterd zijn door deze buitengewone stap. Ze had eerder gezegd dat ze Trumps besluit met alle middelen zou gaan aanvechten, onder meer bij de rechter, omdat er geen sprake is van een nationale noodsituatie aan de zuidgrens. Maar het Witte Huis meent dat het voornemen van Trump juridisch stand houdt, zei perschef van het Witte Huis Sarah Sanders.

Mitchel McConnell, de voorzitter van de Senaat, waarin de Republikeinen nog wel een meerderheid hebben, liet echter weten Trump te zullen steunen.