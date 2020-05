Bestuur Denk zet fractievoorzitter Azarkan uit de partij

De reden dat Azarkan de partij uit wordt gezet is dat hij Denk ‘bij voortduring op onredelijke wijze benadeelt en handelt in strijd met het belang van Denk en met gemaakte afspraken en besluiten’, klinkt het. In een brief is door het bestuur met daarin Öztürk een lange reeks aantijgingen aan het adres van het Kamerlid opgesomd. Hij kan niet langer spreken en handelen namens Denk, noch de partij vertegenwoordigen, meent het bestuur.

Azarkan zou de mist in zijn gegaan met tweets tijdens een reis naar Instanbul met toenmalig fractiegenoot Kuzu. „Daarin liet hij blijken de toekomst van de partij te willen bepalen samen met één ander lid. Dit ziet het bestuur als openlijke rebellie,” meldt voorzitter Öztürk.

Het Kamerlid zou verder hebben geprobeerd ‘zijn eigen falen in de behandeling van een klacht van een vrouwelijk lid van Denk over Kuzu in de schoenen van de voorzitter te schuiven. Pogingen om een gerezen probleem tussen voorzitter Öztürk en Kuzu op te lossen, heeft hij getorpedeerd’, luidt een van de verwijten.

Het ging volgens het bestuur van kwaad tot erger. „Het instellen van een onafhankelijk en openbaar onderzoek naar de kwestie van mogelijk grensoverschrijdend gedrag en de wijze waarop de partij daarmee is omgegaan, heeft hij actief tegengewerkt. Gesprekken is hij uit de weg gegaan, en acties om te bemiddelen in de gerezen conflicten heeft hij stelselmatig gesaboteerd.”

Daar blijft het niet bij, staat in de verklaring. „Bij het bestuur zijn meerdere klachten binnengekomenvan medewerkers, bestuursleden en lokale fractieleiders over intimidatie van zijn kant.” En: „verder is Azarkan financiële verplichtingen al ruim een jaar niet nagekomen.” Er wordt niet gemeld om wat voor verplichtingen het gaat.

Het bestuur schrijft ’de rust in de partij te laten terugkeren’ door Azarkan uit de partij te zetten, in aanloop naar een ledenvergadering op 6 juni. Het besluit is Azarkan woensdagochtend meegedeeld. Hij is niet bereikbaar voor een reactie.