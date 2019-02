A50 dicht na ongelukken bij Ravenstein

De VID adviseert verkeer richting het noorden via de A73 te rijden.

De snelweg vanuit Eindhoven richting Arnhem werd afgesloten na een ongeluk met twee trucks. In de file die daardoor ontstond, gebeurde vervolgens ongeveer zes kilometer erachter nog een ongeluk waarbij een vrachtwagen betrokken was. Hulpdiensten moeten hun werk doen, erna wordt pas duidelijk wanneer de weg weer open kan. Het verkeer dat 'gevangen' stond tussen beide ongelukken wordt inmiddels wel weggeleid. Maar de weg is bij het achterste ongeluk nog wel afgesloten.

Kijkersfile

Volgens de politie is het nog onduidelijk of er gewonden zijn. Specialisten onderzoeken de toedracht van de ongelukken. Omdat er op de andere weghelft een kijkersfile is ontstaan, is er ook sprake van een enorme file richting het zuiden.

De ANWB meldt dat de vertraging op de A50 richting Arnhem ruim twee uur bedraagt. De lengte van de file is 11 kilometer.