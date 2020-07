We zijn blij met testen, maar doen het niet

Dat meldt het RIVM op basis van gezamenlijk onderzoek met de GGD. De meerderheid van ruim 50.000 deelnemers van het onderzoek vindt het testbeleid juist. Maar van iedereen die klachten heeft, laat slechts 12% zich daadwerkelijk testen. De ruime meerderheid (80%) gaat gewoon naar buiten.

In veertig procent van de gevallen zeggen mensen dat hun klachten bekend zijn en altijd voorkomen of seizoensgebonden zijn, zoals bijvoorbeeld hooikoorts. Niet erg, vindt het RIVM. „Als iemand klachten duidelijk herkent als gebruikelijke klachten door hun hooikoorts of rokershoest, is testen ook niet nodig.”

Zijn die klachten niet bekend, dan geldt: ook al zijn ze mild, en heb je slechts een klein kuchje, blijf thuis en laat je testen.

Eén klacht? Ga testen!

Sinds kort wordt massaal getest. Daarmee worden ’de eerste clusters gevonden’. Het aantal besmettingen lijkt, mogelijk door dat vele testen, ook langzaam toe te nemen. Maar het RIVM vindt het ’zorgelijk’ dat mensen niet thuisblijven bij corona-achtige klachten. Veertig procent gaat wel naar het werk. Tachtig procent blijft boodschappen doen.

Het volgen van het testbeleid, is lastig. „Het is ook niet voor iedereen duidelijk dat het advies is om je al bij één klacht of milde klachten direct te laten testen. Men is immers gewend om bij milde gezondheidsklachten niet meteen naar de dokter te gaan en ’het eerst nog even aan te kijken’”, schrijft het RIVM.

Het instituut signaleert een ’verschil tussen intentie en gedrag’.

Iedereen moet meedoen

Mensen die zich wél gewoon laten testen, doen dat om zekerheid te hebben, anderen te beschermen, of aan het werk te kunnen. „We hebben met elkaar de afgelopen periode de verspreiding van het nieuwe coronavirus sterk weten terug te dringen. Dat zien we ook terug in het lage percentage positieve tests”, stelt het RIVM. „Het is nu belangrijk dat iedereen blijft meehelpen aan het tegengaan van de verspreiding van dit virus: blijf thuis bij klachten, laat je testen, houd 1,5 meter afstand, was vaak je handen en vermijd drukte.”