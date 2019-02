Den Haag - Het kabinet trekt een onheilspellend rookgordijn op over de groeiende onrust rond KLM. Minister Hoekstra (Financiën) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) hebben in Den Haag een ’intensief gesprek’ met topman Ben Smith van Air France-KLM, maar over de inhoud van de ontmoeting laten de bewindslieden weinig los.