’Jaarlijks bijna 800 rechtszaken uitgesteld door falend gevangenenvervoer’

In 488 gevallen vergat het Openbaar Ministerie (OM) om vervoer aan te vragen voor een verdachte. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak, die in handen zijn van het actualiteitenprogramma.

Uitstel van een rechtszaak heeft voor alle betrokkenen impact: de slachtoffers wachten op genoegdoening en de verdachte moet langer wachten op afronding van zijn of haar zaak. Daarnaast kan een verdachte op vrije voeten worden gesteld omdat hij of zij niet langer in voorlopige hechtenis mag worden vastgehouden. Rechtbanken kampen daarnaast met overvolle agenda’s waardoor uitstel van een zitting een vertraging tot wel een half jaar kan opleveren.

’Ongelofelijk zuur’

Advocaat Arthur van der Bieze noemt de kwestie ’ongelofelijk zuur’. Hij maakte het al meerdere keren mee dat hij op een zitting verscheen en zijn cliënt niet of niet op tijd kon komen: „Dan ben je er ’s ochtends al om 9.00 uur, zit je uren te wachten, probeert men alsnog transport te regelen en dan hoor je ’s middags dat het niet meer gaat lukken.”

In gesprek met EenVandaag zegt de Dienst Vervoer & Ondersteuning dat iedere zitting die door problemen met transport moet worden uitgesteld er één te veel is. Meer over deze kwestie is zaterdag in de uitzending van EenVandaag te zien.