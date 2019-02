Verdachte roofmoord vrouw (85) vrijgelaten

De reden van de vrijlating van Najma Z. is dat de rechtbank niet verwacht dat de straf voor de vrouw hoger zal zijn dan de tijd die ze in voorarrest heeft gezeten. Een andere verdachte in de zaak, haar 44-jarige partner Paul O., blijft wel vastzitten. Het Openbaar Ministerie had zestien jaar celstraf geëist tegen de twee.

Het 85-jarige slachtoffer werd eind juni 2017 dood in haar flat in Loosduinen gevonden door vriendinnen. Ze was ernstig toegetakeld, haar borstbeen was gebroken, evenals een borstwervel, negen ribben en neus. Ze lag in haar slaapkamer onder een berg kleding. Ze stierf door verstikking. Haar sieraden, geld en bankpassen waren gestolen.

Bekijk ook: Verdachten van moord op bejaarde Ans voor de rechter