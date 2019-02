’Vrouw van Rudi Lubbers landt zaterdag op Schiphol’

Dat zegt een vriend van de familie, oud-wielrenner Rini Wagtmans, tegen Hart van Nederland. „Ze komt morgenochtend aan en wordt dan direct medisch gecheckt in het ziekenhuis.” Een bevriende arts uit Nederland is al in Bulgarije om Ria op haar vlucht te begeleiden. Wagtmans bracht eerder deze maand een inzamelingsactie in gang voor Rudi Lubbers na een alarmerende uitzending van Andere Tijden Sport.

Rudi Lubbers kwam vorige week zaterdag al aan op Schiphol. Daar sprak hij de hoop uit een nieuw leven met zijn vrouw, en met zijn hondjes, op te kunnen bouwen in Nederland. De zes viervoeters van Rudi en Ria worden als dat lukt ook naar Nederland gehaald, net als het oude busje waar de twee in woonden. Dat busje komt in een museum te staan.

