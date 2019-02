Ⓒ ANP

ROME - Het Vaticaan is een bolwerk van homoseksualiteit. Het bevat één van de grootste homoseksuele gemeenschappen ter wereld. In het Vaticaan is er niet slechts een gay-lobby. De homoseksualiteit is daar een heel systeem, dat door een enorme kudde wordt gevormd. De homo’s zijn er in de grote meerderheid.