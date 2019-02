Ⓒ Marcel van Hoorn

MAASTRICHT/VENLO - „Het is zo’n lekker weer, dus dat werd lekker een dagje door Maastricht slenteren”, zeggen de vriendinnen Floortje en Malou uit Venlo, terwijl ze aan een ijsje likken bij het Vrijthof. „En dat in februari. Een heerlijk weekend in het vooruitzicht. Lekker de natuur in, wandelen en een terrasje pikken.”