Amerikaanse ’hamburgerpresident’ lijdt officieel aan obesitas

Toen Trump de footballers van Clemson Tigers ontving in het Witte Huis en de kok vanwege de ’shutdown’ van de overheid niet kon werken, betaalde hij uit eigen zak driehonderd hamburgers, patat en pizza. Ⓒ SARAH SILBIGER/The New York Times/Redux

Ook voor een president is er goed en slecht nieuws als hij bij de dokter komt. Na een vier uur durend onderzoek door elf specialisten bij het Walter Reed Medical Center (Maryland) kwam het oordeel. De president is over het algemeen ’in uitstekende gezondheid’, maar trad wel toe tot het almaar groeiende leger van te dikke Amerikanen. Met een body mass index van 30,4 (net iets te veel) lijdt hij nu officieel aan obesitas. Het advies van een jaar geleden om wat gezonder te eten en wat af te vallen is aan de ’fastfoodpresident’ voorbijgegaan. Hij kwam een paar kilo aan. De 1 meter 92 lange Trump weegt nu twee ons meer dan 110 kilo.