Bijleveld: ’Gek dat toerist kan doorreizen, maar soldaat moet wachten’

Minister Bijleveld (Defensie) in München Ⓒ De Telegraaf

MÜNCHEN - Defensie-minister Bijleveld (CDA) vertegenwoordigt Nederland op de grote meerdaagse veiligheidsconferentie in München, die vandaag in München begon. In een interview legt de bewindsvrouw uit, wat de breuk van het INF-raketverdrag te maken heeft met een hoger budget voor de landsverdediging.