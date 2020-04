’Terug naar normaal is weg van de lange adem’

„Het kabinet denkt na over een intelligente weg terug uit deze intelligente lockdown”, zegt Rutte dinsdagavond. „Maar ik moet eerlijk zijn: terug naar normaal zal hoe dan ook een weg zijn van lange adem. Als we na 28 april al stappen kunnen nemen, gaat het loket echt niet in één keer open.”

„De weg terug kan alleen stap voor stap worden afgelegd”, vervolgt Rutte over de afbouw van maatregelen zoals het sluiten van scholen, horeca en het houden van anderhalve meter afstand. Die gelden vooralsnog tot eind april. „De week voor 28 april een besluit over het vervolg”, zegt Rutte.

Nieuw normaal

Hij roept mensen op om de regels te blijven volgen: „De kans op een begin van normalisering wordt groter als we ons aan de regels blijven houden. Blijf elkaar helpen en steunen waar het kan. We moeten met elkaar zoeken naar het nieuwe normaal in de anderhalve-meter-samenleving.”

Rutte becomplimenteerde het volk nogmaals omdat ze zich afgelopen weekend grotendeels keurig aan de maatregelen hielden. Maar hij ziet ook een risico: „Mensen denken misschien dat ze wat losser om kunnen gaan met alle regels. Een grotere fout kunnen we niet maken. Als we nu ophouden, doen we in no time alles teniet wat we tot nu toe hebben gedaan.”

Het kabinet heeft daarbij ook oog voor de economie. Ondernemers, bijvoorbeeld in de horeca, zouden na de meivakantie graag weer aan de gang gaan. Maar het belang van gezondheid en economie gaan volgens Rutte hand in hand. „Dat is geen tegenstelling, het zijn twee kanten van dezelfde medaille.” Wie roept om versoepeling omdat de economie daarom zou vragen, creëert volgens Rutte ’een schijntegenstelling’.

Apps

Minister De Jonge (Volksgezondheid) vertelde nog dat inmiddels ook een begin is gemaakt met het testen van zorgpersoneel buiten de ziekenhuizen, bijvoorbeeld in verpleeghuizen of thuiszorg. „Ook patienten buiten ziekenhuizen zullen meer en meer getest worden”, zegt de minister.

Daarnaast denkt het kabinet na over het inzetten van twee apps om te achterhalen met wie een besmet persoon in aanraking is gekomen. De ene moet mensen op de hoogte stellen dat ze in de buurt zijn van een besmet iemand, de andere is voor het contact met de arts.

De komende weken wil het kabinet verkennen hoe die apps ingezet kunnen worden. „Dat kan alleen als we heel nauwkeurig omgaan met privacy”, stelt De Jonge daar als voorwaarde bij.