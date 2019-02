Macron introduceert herdenkingsdag terrorisme

De Franse president Macron wil een nationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van terreur. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

PARIJS - De Franse president Emmanuel Macron voert een Franse nationale dag in voor de herdenking van de slachtoffers van terrorisme. De herdenkingsdag wordt in 2020 voor het eerst gehouden. Het Elysée meldde dat Maron 11 maart als datum heeft geprikt. Daarmee verwijst de president naar de aanslagen in Madrid op 11 maart 2004.