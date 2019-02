Verdwenen man duikt na 40 jaar op in Noord-Korea

Minoru Tanaka verdween in juni 1978 spoorloos op de luchthaven in Narita, Japan. Hij zou die dag als twintiger vertrekken naar Europa, maar stapte nooit op zijn geplande vlucht. Niemand vernam ooit nog iets van hem, schrijft Nieuwsblad. Tot nu.

„Vrijdag is ontdekt dat de voormalige restaurantuitbater, die 28 jaar was toen hij verdween, inmiddels getrouwd is en in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang woont met zijn vrouw en kinderen”, meldt persbureau Kyodo op basis van Japanse regeringsbronnen.

De Japanse overheid had al langer het vermoeden dat de spoorloos verdwenen Tanaka zich bij het buurland aan de andere kant van de Japanse Zee bevond. Er gingen geruchten dat hij ontvoerd was door Noord-Koreaanse agenten om opgeleid te worden als spion. Vanuit Noord-Korea werd dat verhaal altijd ontkend.

Dertien ontvoeringen

In 2002 gaf Noord-Korea wel toe dertien inwoners van Japan in de jaren 70 en 80 te hebben ontvoerd. Acht van hen overleden, vijf anderen keerden nooit terug naar huis. En ook Tanaka is dat nu niet van plan, kreeg de Japanse overheid inmiddels te horen.