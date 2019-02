Ⓒ Hollandse Hoogte

Het strafrechtelijk onderzoek naar atletiekcoach Jerry M. krijgt ruim een maand na onthulling van De Telegraaf over zijn jarenlange misbruik maar moeizaam gestalte. Nog altijd is hij officieel geen verdachte. Hoe dit mogelijk is? Uit een reconstructie blijkt dat met name binnen de politie fouten zijn gemaakt.