Besmettingsrecords in veel Europese landen

Ook Zwitserland en Oostenrijk rapporteerden dagrecords met respectievelijk 2823 en 1346 besmettingen. De Zwitserse regering heeft voor donderdag overleg gepland met de kantons om de versnelling van de epidemie te bespreken. In de kantons Zürich en Genève werden woensdag al nieuwe beperkingen aangekondigd.

Op de Balkan grijpt het virus om zich heen in landen als Kroatië, Slovenië en Bosnië. Met respectievelijk 542, 707 en 482 besmettingsgevallen was ook in deze drie landen sprake van een record.

Fors

In vrijwel alle Europese landen zijn de stijgingen fors. Zo maakte Frankrijk zaterdag melding van een recordaantal nieuwe besmettingen. Toen was in een dag tijd bij bijna 27.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hadden opgelopen.

Ook landen als Nederland, België, Polen, Portugal en Tsjechië zagen recent coronarecords sneuvelen. De landen met de meeste geregistreerde besmettingen in Europa zijn Rusland, Spanje, gevolgd door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.