Gevecht om de muur

Het Witte Huis had enkele Angel Moms uitgenodigd, moeders van mensen die zijn gedood door illegale immigranten. Ⓒ Foto Reuters

WASHINGTON - President Trump heeft de situatie aan de grens met Mexico officieel tot een noodtoestand verklaard. De begroting voor 2019 bevat volgens Trump te weinig geld om de grensmuur te bouwen en door per presidentieel decreet een national emergency af te kondigen, kan hij alsnog fondsen vrijmaken. De president erkende dat het niet echt nodig is om de noodtoestand uit te roepen, maar dat hem dat vooral in staat stelt om de muur sneller te bouwen.