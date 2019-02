Ruzie om grafmonument

De ouders van het meisje, dat in 1910 zelfmoord pleegde in Parijs, kochten destijds een kunstwerk van ene Constantin Brancusi voor op het graf van hun dochter. Ze betaalden 200 franc voor ’De Kus’. Inmiddels is het tussen de 40 en 50 miljoen euro waard.

In 2005 meldden zich ineens familieleden van Rachewskaïa bij de gemeente Parijs, die het kunstwerk terug wilden. Zij waren opgespoord door de Franse kunstkenner Guillaume Duhamel, die aanbood het beeld terug te halen. Hij rekende zich rijk: eerder dat jaar ging bij Christie’s een Brancusi van de hand voor een recordbedrag van 27,5 miljoen dollar.

De toenmalige minister van Cultuur verklaarde ’De Kus’ tot ’nationale kunstschat’, wat betekent dat het beeld land niet uit mag, en in 2010 werd de hele tombe tot historisch monument benoemd. De rechtbank bepaalde dat Parijs het werk mag houden. Binnenkort spreekt het hof van beroep zich over de zaak uit.