Kinderen doelwit oorlog in Jemen

Fatima is 12, maar weegt minder dan 10 kilo. Haar situatie is de regel, niet de uitzondering. Ⓒ Foto Reuters

TEL AVIV - Fatima Qoba is een tiener met het gewicht van een peuter. Het Jemenitische meisje bereikte deze week, na jaren van verhongering, eindelijk een kliniek in haar door oorlog verwoeste land. De 12-jarige is zo zwak - ze weegt minder dan 10 kilo - dat ze er door haar zus naartoe werd gedragen.