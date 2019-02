Twitteren voor een levensteken

Mihrigul Hekim vraagt aandacht voor de verdwijning van haar moeder, broer en tante.

Amsterdam - Met haar broer, haar zus en haar ouders heeft Oyghan (36) geen contact meer. Zij vluchtte twaalf jaar geleden uit de Chinese regio Xinjiang naar Nederland, haar hele familie woont er nog. „Bellen kan wel”, zegt ze. „Maar ik ben bang dat ze in de problemen komen.” Oyghan is niet haar echte naam. Het zou niet voor het eerst zijn dat de Chinese autoriteiten Oeigoeren oppakken en in zogeheten heropvoedingskampen stoppen, alleen omdat ze contact hebben gehad met het buitenland.