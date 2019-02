Topgeneraal valt Trump af over staken strijd Syrië

„Het zou niet mijn militair advies zijn geweest”, zei Votel over het vertrek uit Syrië. „Eerlijk gezegd, ik zou die suggestie niet hebben gedaan.” De generaal benadrukte dat IS nog altijd leiders en strijders heeft en nog over voldoende middelen beschikt om strijd te kunnen voeren.

Trump maakte in december bekend dat hij alle troepen terugtrekt uit Syrië. Washington heeft daar ongeveer 2000 manschappen gelegerd. Die steunen lokale bondgenoten, zoals de Koerden, in hun strijd tegen IS. Volgens de president is IS bijna verslagen en kunnen de Amerikaanse militairen worden teruggehaald.