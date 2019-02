Rutte fit dankzij fiets en gym

Rutte fietst graag, maar hij kwam laatst lelijk ten val. Ⓒ ANP

Den Haag - Checks naar Amerikaans voorbeeld kennen de Nederlandse premiers niet. Toch is ook hun gezondheid in het recente verleden veelvuldig onderdeel van gesprek geweest. Zo vreesde Jan Peter Balkenende in 2004 voor zijn leven, toen hij ten prooi was gevallen aan een vleesetende bacterie na een infectie aan zijn voet. Dat de ziekte kon toeslaan, had volgens Balkenende overigens niets te maken met zijn algehele gezondheid of vermeende vermoeidheid: „Ook jonge gezonde mensen krijgen deze ziekte.”