Verdwaalde hond op A2 ’aangehouden’ door motoragent

De agent bleef bij de hond tot de dierenambulance op de A2 arriveerde. Ⓒ Twitter Rijkswaterstaat

UTRECHT - Dat was nog eens een ’uitlaatbeurt’, vrijdagavond voor een hond in Utrecht. De viervoeter liep, zonder baasje, over de snelweg en veroorzaakte zodoende een file.