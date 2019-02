Energie peperduur door hogere belasting

Bijna de helft van de duurdere nota komt door de hogere energiebelasting. Ook de gestegen olieprijs eist zijn tol. Omdat er veel vragen leven over de stijgende kosten en hoe we in de toekomst ons huis warm kunnen stoken, organiseert De Telegraaf dinsdag een energiespreekuur.

Vragen kunnen naar energiespreekuur@gmail.com worden opgestuurd. De energie-experts van Gaslicht.com en Vereniging Eigen Huis beantwoorden de vragen dinsdag gratis per e-mail.