Schiphol pakt rijen aan

Die belofte doet Schiphol-baas Dick Benschop. „Zo kunnen we lange wachtrijen in piekuren en vertragingen voorkomen.” Ook gaat Benschop dit jaar in alle security-doorgangen op de luchthaven 3D-scans installeren, waardoor vloeistoffen en laptops in de handbagage kunnen blijven. „En we zijn nu aan het experimenteren met gezichtsherkenning, waardoor passagiers snel kunnen doorlopen zonder paspoort en instapkaart te tonen.”

De eerste vliegmaatschappij die per direct meedoet aan de proeven is Cathay Pacific uit Hongkong. Later dit jaar volgt KLM, dat op Aruba al geslaagde testen heeft gedaan met gezichtsherkenning. Reizigers moeten eenmalig hun gezicht scannen op vrijwillige basis. De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Verder geeft Benschop het startsein voor innovaties om vliegtuigen aan gates in kortere tijd te laten vertrekken. „Een wereldprimeur is bijvoorbeeld de volautomatische slurf, die we in het najaar introduceren.”

De afgelopen jaren was er veel kritiek van reizigers en luchtvaartmaatschappijen op de soms urenlange wachttijden op de luchthaven tijdens drukke perioden.