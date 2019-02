Senior pas bij belastingaangifte in de plus

Dat zegt Arjan Vliegenthart, directeur Nibud, in de wekelijkse podcast van De Financiële Telegraaf. „We doen er goed aan, zowel het Nibud als de regering, om niet te veel het hosannaverhaal te vertellen op het moment dat de kosten nu al vallen en de baten in de toekomst komen.”

Het Nibud heeft honderden telefoontjes gekregen over de koopkrachtplaatjes. Daaronder zijn veel gepensioneerden. Vliegenthart begrijpt de zorgen heel goed. Toch gaan ook ouderen er op vooruit, zo stelt hij.

Gepensioneerden profiteren van een hogere ouderenkorting. Vliegenthart: „De ouderenkorting is in onze berekeningen van doorslaggevende betekenis. Maar die zie je pas bij de belastingaangifte. Het eerlijke antwoord is: u moet nog even wachten voordat u het daadwerkelijk zult gaan merken.”

Prijspeil

De AOW stijgt mee met het prijspeil, maar veel pensioenen worden niet geïndexeerd. Door de stijging van de btw zien veel mensen dat de dagelijkse boodschappen duurder zijn geworden. „De boodschap is: de prijzen stijgen in januari maar pas bij de belastingaangifte krijgt u het geld terug. En dan denken mensen, dat is nog zo ver weg, dat geloof ik niet.”

Volgens de Nibud-directeur is er veel argwaan over de koopkrachtbelofte van het kabinet. Gemiddeld genomen gaan we er dit jaar 1,6 procent op vooruit. Uit Nibud-berekeningen blijkt dat 96 procent van de huishoudens in de plus zit. „Veel meer mensen dan anders zeggen: dit klopt niet. Dat merken we ook aan het aantal mensen dat naar ons belt met vragen.”

Crisis

De scepsis is heel begrijpelijk, zegt Vliegenthart. „De afgelopen jaren is de koopkracht er niet op vooruit gegaan. In de crisis niet, maar ook niet toen we uit de crisis kwamen. Ook toen was de koopkracht maar matig. Daar is een hele hoop vertrouwen te paard gegaan wat nu te voet weer terug moet komen.”

Nu het al een tijdje economisch zo goed gaat met Nederland wil het kabinet dat iedereen dat merkt in zijn portemonnee. Maar daar ziet Vliegenthart wel een spanning. „Mensen hebben het gevoel dat er écht wat bij moet komen. Als dat dan beperkt blijft tot een paar tientjes, dan wordt dat niet ervaren als die grote plus.”

De podcast over koopkracht, met DFT-coördinator Herman Stam en economisch commentator Martin Visser, is vanaf vandaag te beluisteren op www.dft.nl.