Vrouwen kunnen in huis (bijna) alles beter

Er zijn vrouwen die stiekem het schoonmaakwerk overdoen dat hun man heeft gedaan. Ⓒ 123RF

Ook in het Nederland van 2019 komt het grootste deel van het huishouden nog steeds op de vrouw neer, zo blijkt uit een enquête, waarvan u de resultaten vandaag in Magazine VROUW vindt. En mocht de man des huizes toch ook een keer de handen uit de mouwen steken, dan doet 36% van de vrouwen het werk stiekem nog eens dunnetjes over.