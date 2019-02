Biefstuk-imperium Loetje verspreidt zich als een jusvlek over het land

Marga Klinkhamer en haar neef Marcel bij Loetje aan de Amstel, de eerste van zestien nieuwe vestigingen. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Zeg je Loetje, zeg je biefstuk. Bijna dertig jaar lang was er maar één restaurant van die naam, in Amsterdam, nu zijn er zeventien. Zelf omschrijft de familie het imperium als ’een jusvlek’ die zich over het land verspreidt. Hoe het begon met biljarten, biefstukken, Blue Band en beledigingen.