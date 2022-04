Ook inwoners Peking bereiden zich voor op lockdown

De Chinese hoofdstad heeft maandag 29 nieuwe besmettingen gemeld. In de hoofdstad van een land waar elke besmetting er een te veel is, zijn alle alarmbellen afgegaan. Dit weekend heeft Peking aangekondigd dat alle 3,5 miljoen inwoners van het Chaoyang-district, waar de meeste besmette mensen wonen, zich drie keer moeten laten testen. Er zijn 2.116 mensen geïdentificeerd die in aanraking zijn geweest met een coronapatiënt, zij zitten in centrale quarantaine. Wijken waar positief geteste mensen wonen zijn in lockdown.

Paniek

Zhang werkt op nog geen 3 kilometer afstand van zo’n wijk, maandag kreeg hij te horen dat hij vanuit huis moet werken. „Niemand werkt vandaag, iedereen slaat zoveel mogelijk voedsel in. Zelfs mijn baas vroeg of ze mijn ledenkaart van de supermarkt mocht lenen. Mensen zijn bang, de situatie is ernstig”, zegt Zhang.

Het stadsbestuur probeert de paniek te sussen en mensen aan te manen om niet te gaan hamsteren. „Het marktaanbod voor de dagelijkse benodigdheden is voldoende. Er is genoeg vlees, eieren, melk en verse groenten”, aldus woordvoerder Zhao Weidong. Maar op sociale media zetten inwoners van Shanghai vraagtekens bij deze bewering en adviseren zij Pekinezen online hoe je een lockdown door moet komen.

„Na wat er in Shanghai is gebeurd geloven we de overheid niet meer”, vertelt Zhang. Hoewel hij zelf ook flink heeft gehamsterd, denkt hij niet dat Peking een soort Shanghai 2.0 zal worden. „Ik ben niet compleet in paniek. Wat er in Shanghai is gebeurd, zal hier niet gaan gebeuren”, hoopt Zhang.

Zorgen in Beijing

Beijing zal de massale Covid-19-testcampagne uitbreiden naar tien van de in totaal zestien stadsdistricten, meldt een functionaris van de Chinese hoofdstad. Sinds maandag worden de 3,5 miljoen inwoners van het dichtstbevolkte district van de stad, Chaoyang, al drie keer per week getest. Vanaf dinsdag is meer dan de helft van de bevolking van 21 miljoen aan dit strikte testregime onderworpen.

Inwoners van Beijing maken zich steeds meer zorgen over het coronavirus. Boodschappen worden massaal ingeslagen, ingegeven door de angst dat Beijing net als Shanghai te maken krijgt met een strenge lockdown. De autoriteiten in Shanghai kampen met problemen bij het leveren van vers voedsel aan de miljoenen mensen die al weken thuiszitten.

In Beijing groeit het aantal coronabesmettingen. Met 47 lokale gevallen sinds vrijdag gaat het nog wel om flink minder gevallen dan in Shanghai, waar dagelijks tienduizenden positieve testuitslagen worden gemeld. Ruim de helft van de besmettingen in Beijing is vastgesteld in het dichtbevolkte district Chaoyang. Daar geldt in meer dan tien gebouwen al een lockdown. In Chaoyang zijn veel ambassades en hoofdkantoren van multinationals gevestigd.