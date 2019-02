Huishoudbeurs zoekt de ’pikante randjes’ op

Het thema komt vooral tot leven op het Plein der Lusten, waar onder meer een erotische virtual reality experience is te beleven, maar ook erotisch kan worden gedicht en bh’s kunnen worden gepimpt. Bezoek(st)ers kunnen advies vragen aan ’sexperts’.

Ook is er een wijntheater - met een spoedcursus en workshops - en een Foodtruck Festival. In de Happy & Healthy Villa is er stoelyoga en mindfulness, maar ook uitleg over financiële onafhankelijkheid. Uiteraard is er ook veel muziek en mode.

De Huishoudbeurs peilt het hele jaar door de mening van vrouwen via social media. Uit die polls blijkt onder meer dat 70 procent van de vrouwen liever een man met een bierbuik heeft dan eentje met een sixpack, en dat seks op een eerste date uit den boze is (90 procent).

Vorig jaar kwamen er 212.000 mensen op de beurs af.