Vlinders wakker door zonnig weer

Door een soort ’antivries’ in hun lijf kunnen de meeste vlinders goed tegen vrieskou. Mocht het na deze relatief warme periode toch weer kouder worden, dan gaan de vlinders terug in de winter-ruststand en wachten ze tot de kou voorbij is.

