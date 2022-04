LIVE | Lintjes voor Henk van der Meijden, Felix Wilbrink, Onno Hoes en Gerdi Verbeet

Oud-journalist en theaterproducent Henk van der Meijden krijgt een koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen tijdens de jaarlijkse lintjesregen.

Amsterdam - „Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot”, die zin zullen duizenden mensen in Nederland dinsdag horen. Het is dan namelijk weer de jaarlijkse Lintjesregen, waarbij mensen worden benoemd tot lid, ridder of officier in de Orde van Oranje-Nassau of de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bekende Nederlanders krijgen het lintje voor hun carrière, onbekende Nederlanders voor hun bijdragen aan de samenleving, bijvoorbeeld door jarenlang vrijwilligerswerk te doen.