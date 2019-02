Ouder 1 en ouder 2 vervangt vader en moeder

Het plan leidt tot veel onrust op sociale media. Want hoe bepaal je wie ouder 1 is en wie ouder 2? En voorziet het voorstel ook in een eventuele ’ouder 3’? Sommigen voelen zich gereduceerd tot een nummer en laten weten: ik ben moeder/vader, geen nummer!

Ook politiek is het idee niet onomstreden. Ter linkerzijde is er instemming, omdat het wordt gezien als erkenning van gezinnen met een afwijkende samenstelling. Rechtse politici noemen het politiek correcte symboolpolitiek.

De minister van Onderwijs, Jean-Michel Blanquer, zei dat dit soort dingen niet bij wet hoeven te worden geregeld. Of het plan wordt ingevoerd is dan ook niet zeker.