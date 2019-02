Koenders wordt reisleider in Afrika

In een advertentie van de Volkskrant wordt een een vliegreis naar Tanzania aangeprezen, waar de voormalig bewindsman de gasten zal komen bijschijnen met zijn kennis. „Zijn fascinatie voor het indrukwekkende en complexe continent Afrika en Tanzania is groot”, belooft de advertentie. De lezers van het dagblad wordt een bezoek aan een fairtrade koffiefarm, een onderneming in sierbloemen en een Poolse begraafplaats ’met een bijzondere voorgeschiedenis’ in het vooruitzicht gesteld met de minister.

’s Avonds wordt het pas echt gezellig, want dan belooft ’Bert’ zijn kennis en visie te delen over Tanzania. „Natuurlijk ga je ook op safari!”, juicht de reclame, want de parken die bezocht gaan worden ’staan garant voor veel wilde dieren’.

Voor het twaalfdaagse uitstapje mogen Volkskrant-lezers minimaal 4895 euro per persoon neertellen, waar de voormalig minister er vijf dagen bij aanwezig zal zijn. Afrika en Tanzania blijft een passie van de minister, belooft hij aan de krant: „Ik ga er graag terug en krijg er nooit genoeg van.”

Koenders was minister voor Ontwikkelingssamenwerking in Balkenende IV en minister van Buitenlandse Zaken in Rutte II. Hij gaf ook leiding aan de VN vredesmacht in Mali. De reisleider van het tripje naar Afrika is een voormalig medewerker van Koenders uit zijn tijd als minister voor ontwikkelingssamenwerking.