Overwinning op IS ’binnen enkele dagen’

De Syrische Democratische Strijdkrachten, gesteund door de VS, komen veel vrouwen en kinderen tegen. Ⓒ AFP

DAMASCUS - Door de VS gesteunde strijders verwachten „op zeer korte termijn” het laatste IS-bolwerk in Oost-Syrië onder de voet te lopen. Een commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zegt dat de terreurorganisatie is teruggedrongen tot een kleine buurt in het dorp Baghouz.