Race tegen de klok voor Zandvoort

Max Verstappen en Daniel Ricciardo tijdens de Jumbo Familie Racedagen op het Circuit Park Zandvoort. Ⓒ ANP

Zandvoort houdt de adem in. Nog anderhalve maand tijd heeft circuiteigenaar prins Bernhard junior om de Grand Prix terug te halen naar de baan in de duinen. Het is een onderneming met tegenslagen waarvan de verwachting achter de schermen is dat het toch gaat lukken.