Extra agenten voor aanpak synthetische drugs

De versterking moet er onder meer voor zorgen dat de politie beter zicht krijgt op de financiële stromen van deze drugshandel. Ook moeten de nieuwe krachten zorgen dat informatie beter wordt gedeeld.

Ook het zogeheten team Follow the Money, waarin het Openbaar Ministerie en de FIOD criminele geldstromen onderzoeken, krijgt extra hulp. De politie, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en andere buitengewone opsporingsdiensten gaan met dit team samenwerken. Ze gaan kennis en informatie delen.

Nederland is een van de grootste producenten van synthetische drugs. Volgens een onderzoek van vorig jaar van de Politieacademie bedraagt de uiteindelijke straatwaarde van in 2017 in Nederland geproduceerde xtc en amfetamine 18,9 miljard euro. De onderzoekers noemden dat een voorzichtige schatting.

